Bagni di Lucca



Riaprono i mercati di Bagni di Lucca e Fornoli

giovedì, 30 aprile 2020, 11:06

di giuseppe bini

Riaperture previste per la prossima settimana, con apposita ordinanza e limitatamente al settore alimentare. Oggi previsto un giro di sanificazione di strade e piazze.



Lentamente ma qualcosa si muove, in questa congiuntura economica che sta devastando intere famiglie e mettendo letteralmente in ginocchio artigianato e commercio. il sindaco di Bagni di Lucca Polo Michelini ha anunciato iri che dalla prossima settimana potranno riaprire i banchi del mercato del capoluogo e di Fornoli. "Saranno disposti i banchi in modo da garantire il distanziamento tra gli stessi - ha precisato -. Sarà cura degli esercenti mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare assembramenti".



Sul fronte Covid si registrano i primi dimessi tra i cittadini del comune, e rmai da diversi giorni non ci sono nuovi contagi. Lo stesso sindaco però ivita a non abbassare la guardia: "Alcune aperture sono state fatte anche per le persone fisiche, ma sostanzialmente il distanziamento sociale rimane e dobbiamo continuare a mettere in atto tutti gli atteggiamenti e presidi imposti (guanti e mascherine) per difenderci dal contagio. Dovremo abituarci a conviverci almeno fino a che non sarà disponibile un vaccino".



Nella giornata di ieri i sindaci dell’Unione dei comuni Media Valle del Serchio hanno incontrato in video conferenza le rappresentanze sindacali delle attività commerciali, artigiane, agricole e turistiche. "Abbiamo stabilito di mantenere aperto un tavolo da convocare ogni 15 giorni - ha siegato Michelini in merito all'incontro -, in concomitanza con i futuri decreti del Presidente del Consiglio, per tenere sotto controllo l’andamento dell’emergenza e confrontarci sulle possibilità da mettere in campo per la ripresa".



Sul fronte mascherine invece, la frnitura è arrivata e nei prossimi giorni sarà consegnata ai cittadini a domicilio, grazie alla collaborazione della Croce Rossa di Bagni di Lucca. A partire dalla prossima settimana invece, le mascherine continueranno ad essere disponibili presso le farmacie presentando la tessera sanitaria.



Nella tarda serata di oggi infine, tempo permettendo, il Comune provvederà ad una seconda sanificazione del territorio comunale nelle vicinanze di tutti gli esercizi commerciali, banche e uffici postali.