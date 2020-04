Bagni di Lucca



Rimandato a ottobre il "Giro dei colli termali"

sabato, 4 aprile 2020, 17:07

di giuseppe bini

La manifestazione, che ogni anno richiama centinaia di sportivi e coinvolge numerose associazioni locali, avrebbe dovuto tenersi domenica 5 aprile, ma a causa delle restrizioni della lotta al Coronvirus è stata gioco forza rimandata.



Niente corsa o passeggiata tra la vegetazione dei colli del comune di Bagni di Lucca: come tutte le altre manifestazioni in programma in questo periodo (e forse anche nei prossimi mesi), anche gli organizzatori dell'Asd Atletica Bagni di Lucca si sono dovuti inchinare alle prescrizioni governative. Era tutto praticamente pronto: dalle locandine agli opuscoli alle iscrizioni, ma niente da fare, gli appassionati di questa marcia che ogni anno prende il via da Fornoli, per poi proseguire in un percorso immerso nella vegetazione, valevole per il Trofeo podistico lucchese, dovranno attendere, a quanto sembra, il mese di ottobre.



Questa che doveva essere la 44esima edizione, dedicata al noto commerciante e appassionato podista Roberto Manzino, non è stata comunque ufficialmente annullata, ma rimandata a momenti migliori, probabilmente ad ottobre, sperando che in questo lasso di tempo la lotta al Coronavirus sia definitivamente vinta.



Quindi per gli appassionati di sport, ambiente e natura l'appuntamento è rimandato, con le centiania di persone che ogni anno partecipano all'evento, che dovranno però aspettare fino ad ottobre, quando si spera di poter essere tornati a godere e ad usufruire del territorio: in questo caso con i vari percorsi di marcia previsti, da 2, 4, 10, 16 e 20 chilometri.