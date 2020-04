Bagni di Lucca



Teatro della Scuola, la rassegna non si ferma: via il progetto “Pillole Teatrali”

venerdì, 24 aprile 2020, 15:12

Nonostante l’emergenza data dal Covid-19 e tutte le sue conseguenze, gli amministratori di Bagni di Lucca ci tengono a dare un segnale di positività.



"Le scuole - spiega l'amministrazione - si sono attivate con la didattica a distanza dimostrando la grande forza del nostro corpo insegnati e Bagni di Lucca, come da tradizione, vuole manifestare la propria vicinanza ai docenti e dimostrare sensibilità verso la cultura in tutte le sue forme. I problemi sono molti e ci colpiscono tutti, ma non dobbiamo dimenticare l’importanza della cultura e della formazione anche in un momento tanto difficile. Il giorno 27 aprile alle ore 10:00, grazie all’Associazione "Il Circo e La Luna ASD”, inaugureremo la XXVII Edizione della Rassegna del Teatro della Scuola con il progetto “Pillole Teatrali”, teatro online".



"L’amministrazione - continua - è molto lieta di accogliere la “Fase 2” del nostro paese con un iniziativa che evidenzia la voglia di ripartire insieme. Il progetto “Pillole Teatrale” dimostra la capacità di riadattarsi al cambiamento portato alla nostra vita dal Covi-19. Per tutelare la nostra salute in questo momento non possiamo ritrovarci tutti insieme nel nostro bellissimo Teatro Accademico, ma questo non fermerà la nostra Rassegna che arriverà direttamente nelle case di tutti. Per questo progetto Bagni di Lucca ha scelto di collaborare con Michela Innocenti e l’Associazione Culturale “Il Circo e la Luna” perché è un gruppo cresciuto sul territorio che si è occupato di temi importanti sui palcoscenici e nelle scuole. Oggi i docenti e gli artisti saranno a disposizione in seminario online con un calendario di appuntamenti di approfondimento e di formazione. Tramite un link e una password sarà possibile accedere alla diretta streaming e partecipare!"



Quest’anno la Rassegna non aprirà i battenti come di consueto dal Teatro Accademico di Bagni di Lucca ma gli aprirà comunque attraverso la modalità WEB. La nostra lettera quest’anno sarebbe stata la C…come Comunità, Civile, Civico, ma anche come Coronavirus! La Rassegna si trova per la prima volta in 27 anni ad affrontare un’emergenza planetaria di portata globale ma non si ferma!



La Rassegna ai tempi del Coronavirus NON SI FERMA! Quindi anche C come Coraggio: il



Coraggio di andare avanti!



“Non ci possiamo fermare perché siamo certi che oggi più di sempre c’è bisogno di arte, creatività, cultura, in una parola c’è bisogno di Bellezza, di quella Bellezza che nasce come un diamante dalla pressione della pietra e che brilla perché moltiplica la luce. Questo vogliamo essere noi oggi, tante piccole luci che risplendono nel buio da cui faticosamente, coraggiosamente, il nostro paese uscirà presto. “ Michela Innocenti



Il Teatro ospiterà virtualmente una serie di professionisti che fanno parte del nuovo team della rassegna e che svilupperanno diverse sessioni di formazione rivolte ai docenti ma non solo!



Nasce il Teatro Scuola Online: “Pillole Teatrali” Un calendario di appuntamenti di Approfondimenti e Brevi sessioni di Formazione in diretta streaming con i docenti della Rassegna del Teatro della Scuola! Perché il Teatro fa bene sempre! Come e più di una Pillola! Il Teatro ci consente di non restare soli! Prendersi del tempo per leggere, approfondire, studiare e farlo insieme seguendo gli appuntamenti in Streaming ogni settimana sarà la nuova modalità di quest’anno: Tanti consigli, curiosità e il Teatro raccontato dal nostro Nuovo Team di attori e formatori! Ogni sessione sarà effettuata in modalità di diretta streaming ed avrà una password di accesso ed un link assegnato per poter accedere. Per informazioni sufficiente contattare: teatrodellascuolarassegna@gmail.com, michelainnocenti@gmail.com cultura@comunebagnidilucca.it



TUTTI I SEMINARI DI FORMAZIONE SONO APERTI E COMPLETAMENTE GRATUITI



Il massimo comune denominatore è: Formazione.



Dal Teatro Sociale alla Scrittura Creativa abbiamo pensato ad una serie di appuntamenti settimanali che partiranno dal 29 Aprile 2020, mentre il 27 Aprile non mancate al taglio del nastro che verrà fatto nella data designata per l’inaugurazione della Rassegna.



I nostri attori e formatori accompagneranno i docenti nel corso di questo difficile periodo segnato dalla modalità della Didattica a Distanza (DAD). Lo faranno con energia, positività, amore e passione per il loro lavoro e non mancheranno di condividere con voi alcuni aspetti del fare scuola e del fare teatro a scuola.



“In un momento in cui, uno dei nostri compiti, è certamente quello di usare la nostra arte col fine di illuminare, allietare, creare consapevolezza nel prossimo, siamo qui per voi” Michela Innocenti.

I protagonisti degli webinar saranno:



Michela Innocenti attrice, doppiatrice e performer, Alessandro J. Bianchi attore regista e formatore,



Laura Martinelli attrice e regista, Sara Leona Santini artista ed esperta in I.A.A., Patrizio Olivares artista e musicista, Helga Battaglini scrittrice e performer, Vincenzo Lombardi pedagogista olistico.



Associazione che organizza: IL CIRCO E LA LUNA.



Questo il calendario:



Lunedì 27 Aprile ore 10:00



Il Taglio del Nastro



Mercoledì 29 Aprile ore 15:00



Alessandro J. Bianchi attore e regista



“Avvicinarsi all’improvvisazione: il metodo nell’ immaginazione”



Sabato 2 Maggio ore 14:00



Sara Leona Santini Clown ed Esperta I.A.A.



“Attività Assistiti con Animali ai tempi del Coronavirus A.A.A. come Amore per Animali e per l’Ambiente”



Lunedi 4 Maggio ore 16:00



Michela Innocenti attrice, performer, conduttrice e doppiatrice



“Vox Vocis Seminario per conoscere i segreti della tua voce”



Mercoledi 6 Maggio ore 15:00



Alessandro J. Bianchi attore e regista



“Introduzione alla Commedia dell’Arte”



Venerdi 8 Maggio ore 16:00



Laura Martinelli attrice e regista, Vincenzo Lombardi pedagogista olistico



“Lo sfogatoio ovvero lo spazio della libera espressione ”



Lunedi 11 Maggio ore 14:00



Helga Battaglini scrittrice performer



Da Stephen King al racconto Seminario di scrittura creativa “Leggere per scrivere”



Mercoledi 13 Maggio ore 15:00



Alessandro J. Bianchi attore e regista



“Teatro Sociale Introduzione al Teatro Sociale : una visione operativa”



Venerdi 15 Maggio ore 16:00



Patrizio Olivares cantante e musicista



“Restare in ascolto”



Lunedi 18 Maggio ore 14:00



Michela Innocenti, performer, conduttrice e doppiatrice



“Letture Primaverili Seminario di lettura ad alta voce”



Mercoledi 20 Maggio ore 16:00



Laura Martinelli attrice e regista, Vincenzo Lombardi pedagogista olistico



“Lo sfogatoio ovvero lo spazio della libera espressione parte seconda”



Venerdi 22 Maggio ore 16:00



Sara Leona Santini Clown ed esperta I.A.A.



“Esempi di esercizi pratici nelle AAA(Attività Assistite con Animali)”



Lunedi 25 Maggio ore 15:00



Alessandro J. Bianchi



“Introduzione alla regia teatrale: primi passi per mettere un testo in scena.”



Mercoledi 27 Maggio ore 16:00



Helga Battaglini



Il ritmo narrativo di Fenoglio Seminario di Scrittura Creativa “Mosso con fuoco…Il ritmo della narrazione”



Venerdi 29 Maggio ore 14:00



Michela Innocenti



Il lungo cammino del Laboratorio in classe- Introduzione alla Pedagogia Teatrale

Fare Teatro per la Diversità