Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: i consiglieri donano il gettone di presenza al fondo per il commercio

giovedì, 23 aprile 2020, 18:05

di giuseppe bini

Lo avevano annunciato e lo hanno fatto: un gesto soprattutto simbolico, considerata l'esiguità della somma, ma che i consiglieri Gemignani e Lucchesi hanno voluto fare, per dare un segnale di coerenza e solidarietà alla comunità.



"Come promesso, abbiamo donato il gettone di presenza dell'ultimo consiglio comunale - fa sapereil gruppo - e quello mio personale del consiglio dello scorso settembre (nell'occasione Gemignani abbandonò la seduta per protesta verso l'atteggiamento della maggioranza, mentre la consigliera Lucchesi era assente per motivi familiari, nda) nel fondo di solidarietà per rilancio del commercio".



Questa mattina è stato fatto il bonifico (euro 45,00, somma del valore dei gettoni) presso il conto appositamente aperto dall'amministrazione comunale per sostenere artigiani e commercianti in questo momento di forte crisi economica dovuta all'emergenza Coronavirus.



Contestualmente il gruppo consiliare Un futuro per Bagni di Lucca sta predisponendo una serie di proposte racchiuse in un progetto chiamato "Bagni riparte", che sta prendendo forma anche grazie all'ascolto delle necessità esposte dai cittadini.



"Ribadisco che ad oggi - prosegue il gruppo - non abbiamo avuto alcun tipo di cpoinvolgimento da parte dell'amministrazione, nonostante abbiamo ribadito più volte la nosgtra disponibilità alla collaborazione. Noi andiamo comunque avanti e faremo le nostre proposte sia all'amministrazione che alla cittadinanza".



"La ripartenza non sarà facile ma dobbiamo affrontarla con coscienza e determinazione, senza farci le guerre l'uno con l'altro, ma prendendoci per mano e guardare insieme verso nuovi orizzonti, altrimenti il territorio muore e noi questo certamente non lo vogliamo".