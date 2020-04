Bagni di Lucca



Un nuovo caso positivo a Bagni di Lucca

mercoledì, 8 aprile 2020, 17:57

E' giunta pochi minuti fa, al sindaco Paolo Michelini, la comunicazione di un nuovo caso di positività nel comune di Bagni di Lucca.



"Anche in questo caso - esordisce il sindaco - l’ASL ha attivato la quarantena con sorveglianza attiva e messo in atto tutti i protocolli sanitari previsti. L’interessato è in cura presso la propria abitazione. Esprimo alla persona colpita e alla famiglia la mia vicinanza in questo momento di difficoltà e preoccupazione, augurandogli una pronta guarigione nel più breve tempo possibile".

"Questi casi isolati non devono far preoccupare troppo - afferma -. Anche in presenza di nuovi casi, come è successo ieri e anche oggi, vi assicuro che i controlli sono attenti e che vengono monitorati tutti i contatti avuti nei giorni precedenti l’accertamento della positività. Manteniamo i nostri comportamenti rispettosi nei confronti delle disposizioni che ci hanno impartito che sono i soli che possono impedire il diffondersi di contagi".

"Oggi è iniziata - sottolinea - la distribuzione delle mascherine inviate dalla Regione e si protrarrà nei prossimi giorni. Nel nostro comune saranno consegnate dalla Croce Rossa con la quale è istaurata una stretta collaborazione. Voglio con l’occasione ringraziare il Presidente e tutti i volontari che si sono messi a disposizione per questo importante servizio sul territorio. Con un prossimo avviso comunicherò il giorno effettivo di entrata in vigore dell’ordinanza del Presidente della Regione che obbliga a indossare la mascherina in luoghi pubblici o aperti al pubblico".

"Dalle ore 20 - conclude - prenderà il via la disinfestazione del territorio a partire dal capoluogo ed a seguire le altre località e frazioni individuate nel piano comunale d’intervento".