Dal paese di Gombereto una nuova donazione all'Auser Bagni di Lucca

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:11

L’assessorato all’agricoltura della Regione, su richiesta del comune di Bagni di Lucca, ha compiuto un sopralluogo nei boschi di Bagni di Lucca per verificare le condizioni dei castagneti specie in relazione alla temuta presenza del Cinipide del castagno

lunedì, 25 maggio 2020, 19:28

Il gruppo di opposizione Un Futuro per Bagni di Lucca ha presentato una mozione per chiedere all'amministrazione di promuovere ogni azione possibile per chiedere alla provincia di Lucca la sospensione dell'aumento tributario, che passa dal 4 per cento al 5 per cento

domenica, 24 maggio 2020, 21:42

Intervento in corso delle stazioni Appennino Toscano e Lucca del Soccorso Alpino per la ricerca di cinque escursionisti (quattro adulti e un bambino). Partiti dalla località Orto Botanico all’Abetone lungo il crinale hanno smarrito il sentiero e sono stati geolocalizzati in località Capanne di Sivigliori nel comune di Bagni di Lucca

sabato, 23 maggio 2020, 18:39

"E' stato un consiglio comunale vergogna, dove la maggioranza ha calpestato palesemente la dignità dei consiglieri di opposizione", così lo sfogo del consigliere Claudio Gemignani, che ha parlato anche a nome della compagna di gruppo Laura Lucchesi

sabato, 23 maggio 2020, 10:35

Il sindaco Paolo Michelini ha smontato punto per punto la mozione con le iniziative per il rilancio del dopo Covid, presentata dal gruppo Un Futuro per Bagni di Lucca e votata anche dall'altro gruppo di opposizone Progetto Rinascimento. Il sindaco alza lo scudo del "pareggio di bilancio"

giovedì, 21 maggio 2020, 12:40

Chi passa sul ponte in questo periodo non può fare a meno di ammirare le sue spallette abbellite con cassette piene di fiori multicolori, grazie all'impegno ed alla sensibilità di una signora australiana che per metà dell'anno risiede nel nostro comune