Bagni di Lucca



Dalla Regione 770 mila euro per il ponte tra Chifenti e Fornoli

giovedì, 7 maggio 2020, 09:38

É stata finanziata dalla Regione Toscana la manutenzione straordinaria, per un costo di 770 mila euro, del ponte lungo la strada regionale 445 tra Chifenti e Fornoli.

"Questo finanziamento - spiega l'assessore ai lavori pubblici del comune di Bagni di Lucca Sebastiano Pacini - riguarda in parte il nostro territorio e in parte il territorio del comune di Borgo a Mozzano. Siamo molto felici di questa notizia: é importantissimo che i ponti siano monitorati e sotto controllo. Tutta l'amministrazione comunale ringrazia la Provincia di Lucca e la Regione Toscana per l'attenzione verso il nostro territorio".

"Con lo partenza della fase 2 - aggiorna Pacini - sono ripartiti i lavori al Centro socio Sanitario di Fornoli, opera fondamentale per il nostro territorio. Sono anche ripresi, in anticipo di un mese causa chiusura delle scuole, i lavori alla scuola Matteo Trenta del capoluogo".



"Sono ripresi anche i lavori di taglio dell'erba nei parchi pubblici e nei cimiteri - conclude l'assessore -. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria fino a pochi giorni fa, i dipendenti comunali non potevano più effettuare lavori di manutenzione e mantenimento, quindi chiediamo pazienza ai cittadini. Ci stiamo organizzando per portare a termine tutte le opere di pulizia".