Mascherine per gli anziani: la donazione arriva da Quinto Bernardi

venerdì, 8 maggio 2020, 11:07

di giuseppe bini

Il coordinatore regionale della Toscana della Libertas Democrazia Cristiana ha donato nei giorni scorsi una serie di mascherine alla Croce Rossa di Bagni di Lucca.

Quinto Bernardi ha sempre un occhio di riguardo per la sua amata terra natìa, e anche in questa circostanza non ha mancato di dare un forte segnale di impegno e solidarietà verso i suoi compaesani.

L'iniziativa parte da una donazione della ditta MCR di Città di Castello (Perugia), e vede anche la collaborazione di Valerio Orsucci di Montecatini Terme. Il quantitativo di mascherine, è stato poi donato da Quinto Bernardi in favore dei cittadini delle frazioni montane del comune Bagni di Lucca. Il tutto passando attraverso la locale Croce Rossa.

“Ringrazio intanto tutti i volontari della Croce Rossa per il quotidiano lavoro a servizio della comunità, e per la loro disponibilità” – ha commentato lo stesso Bernardi, che si è poi rivolto al presidente Moreno Fabbri. “Chiedo al presidente, nel limite delle possibilità, che la fornitura di mascherine sia consegnata agli ultra sessantacinquenni, e alle famiglie con presenza di diversamente abili”.