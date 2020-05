Bagni di Lucca : ponte a serraglio



Ponte abbellito con cassette piene di fiori: l'amministrazione ringrazia

giovedì, 21 maggio 2020, 12:40

Come noto a tutti, il territorio del comune di Bagni di Lucca è ricco di immobili storici testimoni di un passato importante, ma anche di bellezze naturali e scorci mozzafiato. Uno di questi è a Ponte a Serraglio, come dimostrato dal fatto che la TIM ha inserito una veduta della frazione in un suo spot per annunciare la copertura della banda ultra-larga in 700 piccoli comuni d'Italia.



Ma c'è dell'altro. Chi passa sul ponte in questo periodo non può fare a meno di ammirare le sue spallette abbellite con cassette piene di fiori multicolori, grazie all'impegno ed alla sensibilità di una signora australiana che per metà dell'anno risiede nel nostro comune.



Per questo motivo l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Michelini, ringrazia pubblicamente la signora Debra Kolkka che da diversi anni si prende cura dell'abbellimento del ponte e gestisce un blog “Bella Bagni di Lucca” per far conoscere ad amici sparsi in tutto il mondo le bellezze del nostro territorio: "Un esempio per tutti i cittadini ad impegnarsi per mantenere pulito e decoroso l'ambiente che ci circonda, in modo da renderlo più accogliente e gradevole".