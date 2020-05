Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Cinipide, problema completamente abbandonato dall'amministrazione"

giovedì, 14 maggio 2020, 16:01

Il gruppo di minoranza di Bagni di Lucca, "Progetto Rinascimento", composto dai due consiglieri Massimo Betti e Giulia Mariani, interviene sulla questione legata al problema cinipide.



"Il problema cinipide e malattia del castagno - esordisce il gruppo - è ormai completamente abbandonato da un'amministrazione che neanche conosce il territorio, soprattutto le sue economie e necessità".



"La scuola di Montefegatesi - attaccano i consiglieri - faceva parte di un innovativo progetto, come tanti altri che avevano attirato investitori e nuove attivita durante l'amministrazione passata, per rendersi autosufficienti con un centro studi e produzione dell'antagonista del cinipide (torimus sinensis). Iniziativa che aveva già previsto e cpinvolto i castanicoltori locali, pronti a mettere a disposizione i propri castagni per la raccolta delle galle, procurate dal Cinipide e attaccate a loro volta dal Torimus sinensis (antagonista che si nutre delle loro larve). La fine del mandato non ha dato tempo all'amministrazione Betti di portare a termine il progetto. Ma ritenevamo che, anche con la sollecitazione dei castanicoltori, la nuova amministrazione portasse avanti un progetto importante già definito e avviato".



"Purtroppo - incalza il gruppo - neanche questo è riuscito a fare. E quando ha provato a intervenire pur tardivamente sul problema perché sollecitata da privati e naturalisti, ne è uscita ridicolizzat perdendo anche gli jmpianti di antagonista che le erano stati assegnati (andati quindi ad altro Comune) , perché non si è degnata neanche di ritirarli. Discorsi tanti, fatti zero anche in tutto il settore agromontano, nonostante gli spot periodici pro Regione".



"Se vogliamo risolvere i problemi - concludono Betti e Mariani - bisogna abbandonare le poltrone, la voglia di ruolo, la rabbia verso chi ha fatto. Il vero confronto politico non viene solo dallo sminuire cio che è stato fatto, ma dal fare di più, affrontando le cose finalmente con coraggio, conoscenza, studio, umiltà e imprenditorialità".