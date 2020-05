Bagni di Lucca



Promozione del territorio: Bagni di Lucca aderisce al progetto #ioscelgolitalia

venerdì, 29 maggio 2020, 15:37

di giuseppe bini

Il comune della cittadina termale, in piena crisi economica da Coronavirus, per rilanciare il territorio aderisce al progetto denominato #ioscelgolitalia, realizzato da QualcosaDaFare.it, per promuovere il turismo sul territorio italiano metteno in vetrina le nostre bellezze.



L'iniziativa è accompagnata da un video di presentazione, realizzato al Ponte delle Catene, dove il consigliere con delega al turismo Maria Barsellotti spiega le peculiarità del territorio, invitando quindi potenziali turisti a scegliere Bagni di Lucca, con la sua storia e la sua tradizione, come possibile meta.



"L'obiettivo è non dimenticare l'amore per la nostra terra - spiega poi un post -, per aiutarci a vicenda e sentirci vicini in questo momento di cambiamento. Il sogno è rilanciare ogni angolo del nostro bellissimo Paese, in particolare i bellissimi borghi e comuni più piccoli. Quest'anno scegliamo tutti l'Italia!!".



Riportiamo sotto il profilo proposto su Io scelgo l'Italia, la pagina dove vengono pubblicati tutti i video promozionali dei comuni aderenti all'iniziativa.



Le sorgenti termali di Bagni di Lucca, note sin dall'antichità, acquistarono grande rinomanza nell’XI secolo, ai tempi della contessa Matilde di Canossa. Il Paese diventò – ancor oggi si possono scorgere tracce di quella fulgida esplosione british – un esclusivo ritrovo per la nobiltà e i diplomatici di tutta Europa, accreditati presso la corte di Lucca ed il Granducato di Toscana, nonché meta di illustrissimi ospiti, scrittori, poeti, reali.



Per chi oggi visiti Bagni di Lucca è importante notare come lo charme di questo piccolo centro non si esaurisca in qualche nota nostalgica, le 19 sorgenti termali continuano infatti a sgorgare dalle falde del Colle di Corsena. Ci sono poi due grotte a vapore naturale, la cui temperatura oscilla fra i 40 ed i 47°, vero cuore del complesso termale.



Ai classici trattamenti termali è inoltre possibile abbinare terapie fisiche e massofiochinesiterapiche, oltre alle attività ludiche e sportive: il tutto in un ambiente che mantiene il fascino dell’esclusiva stazione termale ottocentesca.