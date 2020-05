Bagni di Lucca



Ripartono i lavori per il completamento delle medie alla "M.Trenta"

lunedì, 4 maggio 2020, 12:18

Già qualche giorno fa era iniziato l'iter per avviare il cantiere alla scuola "M.Trenta" del capoluogo di Bagni di Lucca. Con oggi, ufficialmente, sono quindi ripartiti i lavori per il completamento delle medie.



"L'obiettivo è quello di terminare i lavori entro settembre, quando gli alunni dovranno tornare in classe - spiega il vice-sindaco Sabastiano Pacini -. I lavori erano stati fermati a ottobre dell'anno scorso per permettere agli studenti di studiare. Ora, a scuola ferma fino a settembre, invece di ripartire il 10 di giugno (come programmato), siamo ripartiti con un mese di anticipo".