Smarriscono il sentiero, soccorsi cinque escursionisti

sabato, 23 maggio 2020, 18:39

"E' stato un consiglio comunale vergogna, dove la maggioranza ha calpestato palesemente la dignità dei consiglieri di opposizione", così lo sfogo del consigliere Claudio Gemignani, che ha parlato anche a nome della compagna di gruppo Laura Lucchesi

sabato, 23 maggio 2020, 10:35

Il sindaco Paolo Michelini ha smontato punto per punto la mozione con le iniziative per il rilancio del dopo Covid, presentata dal gruppo Un Futuro per Bagni di Lucca e votata anche dall'altro gruppo di opposizone Progetto Rinascimento. Il sindaco alza lo scudo del "pareggio di bilancio"

giovedì, 21 maggio 2020, 12:40

Chi passa sul ponte in questo periodo non può fare a meno di ammirare le sue spallette abbellite con cassette piene di fiori multicolori, grazie all'impegno ed alla sensibilità di una signora australiana che per metà dell'anno risiede nel nostro comune

mercoledì, 20 maggio 2020, 12:19

Paolo Simoncini del gruppo extraconsiliare "Sinistra per Bagni di Lucca" scrive una lettera aperta all'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi sulla questione dei castagni malati

sabato, 16 maggio 2020, 17:29

Il Cinipide Galligeno, come già alcuni anni fa, sta devastando i castagneti delle colline di Bagni di Lucca. Il consigliere Gemignani: "L'assessore Remaschi invece di offendere i consiglieri comunali farebbe meglio a pensare a come salvaguardare i nostri boschi"

sabato, 16 maggio 2020, 10:10

Incidente nella giornata di ieri, intorno alle 18, nella frazione di Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, proprio all'intersezione tra la sr445 della Garfagnana e via Papa Giovanni XXIII. Un uomo, sulla quarantina, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro un muro