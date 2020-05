Bagni di Lucca



"Sospendere Tosap per tutto il 2020": le proposte di Progetto Rinascimento

domenica, 3 maggio 2020, 10:37

Ecco le prime concrete proposte del gruppo di minoranza di Bagni di Lucca, "progetto Rinascimento", per affrontare la seconda fase dell'emergenza Covid-19.



"Date quelle che presumibilmente saranno le strette disposizioni per la ripartenza - esordiscono i consiglieri - e le regole statali/regionali da rispettare, proponiamo la sospensione totale della TOSAP almeno per tutto il 2020 in modo che anche i ristoranti ed i bar abbiano più spazio per rispettare le distanze imposte e avere allo stesso tempo un numero sufficiente di tavoli da servire. Per l'estate il suolo pubblico a disposizione sarà fondamentale anche perché l'aria aperta garantirà maggiori sicurezze per la salute.

Il gruppo propone inoltre la costruzione di una rete tra attività sportive, turistiche e commerciali per proporre un pacchetto di fatti da promuovere ed organizzare la stagione estiva. "Il turismo offerto dal nostro territorio (sport, natura, cultura, storia ed arte) - spiegano i consiglieri - sarà uno dei pochi realmente sostenibili, c'è bisogno di rilanciare il progetto Val di Lima con l'aiuto di tutte le associazioni del comune e realizzare un video promozionale".

"Creare un tavolo con al centro il tema “Ragazzi, istruzione e sostegno familiare” - continua il gruppo -. Con le scuole chiuse serve un impegno concreto di supporto alle famiglie. Sostegno ai settori del commercio e dell'artigianato con sgravi fiscali, abbattimento delle aliquote tenendo conto dei periodi di inattività".

"Avviare infine - concludono i consiglieri - un tavolo per la costituzione stabile di una Rete della Solidarietà, più forte e più condivisa anche al di là della situazione emergenziale attuale, di sostegno alle realtà del territorio che già si adoperano in tal senso".