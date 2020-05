Bagni di Lucca : fornoli



Ubriaco alla guida si schianta in auto: patente ritirata

sabato, 16 maggio 2020, 10:10

Incidente nella giornata di ieri, intorno alle 18, nella frazione di Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, proprio all'intersezione tra la sr445 della Garfagnana e via Papa Giovanni XXIII. Un uomo, sulla quarantina, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro un muro.



Sul posto si sono diretti gli uomini della polizia locale, diretti dal comandante Marco Martini, per i rilievi. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno effettuato l'etilometro al conducente (che viaggiava da solo) e quest'ultimo è risultato positivo al test: oltre 2 di tasso alcolemico. Per questo gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato.



L'uomo, che risiede fuori provincia, ha riportato anche ferite lievi per cui è stato necessario l'intervento del 118. Non risulta però che il conducente sia stato trasferito in ospedale.