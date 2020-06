Bagni di Lucca



Auser Bagni di Lucca: arriva un contributo dai Lucchesi nel Mondo

domenica, 28 giugno 2020, 16:40

di giuseppe bini

Durante un incontro ufficiale presso il municipio della cittadina termale, la presidente dei Lucchesi nel Mondo Ilaria del Bianco ha consegnato alla vice presidente di Auser Bagni di Lucca, Tina Birri, un assegno con il ricavato da offerte donate dai tanti cittadini della lucchesia residenti all’estero, ed un gagliardetto emblema dell’associazione da esporre nella sede Auser.



Nell’atrio del Palazzo Comunale, hanno fatto gi onori di casa il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini e la consigliera delegata alle associazioni, alle politiche giovanili e alla terza età, Maria Barsellotti.



"La cifra raccolta - fa sapere Auser Filo d'Argento - è stata considerevole ed è stata suddivisa tra associazioni benefiche della città di Lucca, del comunne di Borgo a Mozzano e non ultima Bagni di Lucca, in quanto, come ha spiegato la dottoressa Del Bianco, il nostro territorio ha dato nel secolo scorso un gran numero di emigranti che hanno portato nel mondo forza lavoro, inventiva, ingegno".



La donazione sarà destinata alla Rete di Solidarietà Alimentare, per aiutare le famiglie in difficoltà, che in questo periodo di crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covi-19, sono aumentate sensibilmente.



La presidente Del Bianco poi, è stata accompagnata in visita nei locali dove vengono stivati gli alimenti e preparati i pacchi alimentari. Si è informata sul numero e sulla composizione delle famiglie assistite, complimentandosi con i volontari presenti per il lavoro svolto.



C'è stata quindi la visita a Ponte a Serraglio, dove si trova il Mercatino del Riuso Ponte29, gestito sempre dalla Auser e che ha riaperto i battenti dallo scorso sabato (27 giungo). Anche in questa occasione non sono mancati i comlimenti, rivolti alla volontaria Silvana, per la cura con cui valorizza i tanti oggetti donati dai cittadini, esposti e messi in vendita.



I tanti concittadini residenti all'estero, come si rileva da questa iniziativa, anche se lontani fisicamente, sono vicini col cuore ai luoghi di provenienza, e dimostrano tangibilmente il loro amore per il territorio d’origine.



Per quanto riguarda il Mercatino del Riuso, è aperto, a Ponte a Serraglio, tutti i sabati e le domeniche al mattino dalle ore 10 alle ore 12 ed il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.