Bagni di Lucca, interventi di Gaia per prevenire l'emergenza idrica

Altri articoli in Bagni di Lucca

giovedì, 4 giugno 2020, 12:37

Riprendono a Bagni di Lucca le installazioni degli Open Meter, i contatori di nuova generazione targati E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione

giovedì, 4 giugno 2020, 12:30

Sulla scia delle ultime schermaglie politiche tra maggioranza e minoranza, il gruppo di opposizione Un Futuro per Bagni di Lucca chiede, attraverso la presentazione di specifica mozione, di apportare una modifica al regolamento comunale

giovedì, 4 giugno 2020, 12:19

L'assessore alla cultura del comune di Bagni di Lucca, Antonio Bianchi, interviene dopo una segnalazione riguardante il cimitero di Ponte a Serraglio portando alla luce la storia di un illustre concittadino

mercoledì, 3 giugno 2020, 16:18

Il gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca "Progetto Rinascimento", guidato da Massimo Betti, interviene in merito al tema della promozione turistica

sabato, 30 maggio 2020, 11:30

Prosegue la polemica dopo l'infuocato consiglio comunale della settimana scorsa e dopo il botta e risposta, sia in consiglio che su stampa e web, tra l'assessore Bianchi e il gruppo "Un Futuro per Bagni di Lucca"

venerdì, 29 maggio 2020, 15:37

Il comune della cittadina termale, in piena crisi economica da Coronavirus, per rilanciare il territorio aderisce al progetto denominato #ioscelgolitalia, realizzato da QualcosaDaFare.it, per promuovere il turismo sul territorio italiano metteno in vetrina le nostre bellezze