Bagni di Lucca



Bagni di Lucca si prepara ad investire sul turismo

giovedì, 11 giugno 2020, 11:06

L'amministrazione, viste le difficoltà che le attività del territorio attraversano a causa del Covid-19, ha deciso di investire ulteriormente nel settore turistico con l'obiettivo di dar sostegno a tutto il tessuto economico locale promuovendo il territorio, le attrazioni storiche e le numerose attività presenti.

"Sappiamo - esordisce il consigliere delegato al turismo, dottoressa Maria Barsellotti - quanto sia importante un'azione immediata per riuscire a raggiungere i flussi di persone che si muoveranno dal 15 giugno in poi, per questo i primi passi che faremo saranno su i social network creando pagine dedicate. Tutti gli operatori e le strutture sono chiamate ad inviarci le loro informazioni e punti di interesse particolari per creare contenuti da promuovere. Realizzeremo quello che in altre realtà già esiste: una strategia di promozione di tutto il territorio".

"Un progetto di promozione - spiega il consigliere - ottiene il risultato migliore se è condiviso, chiediamo quindi il contributo di tutti! Vogliamo dare spazio alle associazioni di paese, ai privati e, in generale, a tutti coloro che vogliono contribuire con un contenuto che possa promuovere Bagni di Lucca e le sue bellezze. Sappiamo che la presenza online è importantissima, per questo, dopo i social, pubblicheremo il sito istituzionale che rispecchierà l'attuale tendenza del web design in risposta alla domanda del mercato turistico. Tale portale è attualmente in fase di progettazione e sviluppo".

"Il desiderio dell'ente - afferma Barsellotti - è che il visitatore possa reperire facilmente tutte le informazioni sul nostro comune e in modo che tutte le strutture presenti sul territorio siano promosse a dovere. L'amministrazione ci tiene a realizzare un progetto che possa essere rappresentativo del comune nella sua totalità e che ponga le basi per lo sviluppo nei prossimi anni. L'Ente deve essere visto come una garanzia e un alleato non come un nemico".

"Per massimizzare il risultato - conclude - abbiamo scelto di affidarci ad Andrea Dovichi, digital strategist e project manager professionista nel settore del web marketing, un giovane lucchese che ha già dimostrato il suo valore con lo sviluppo di vari progetti, tra cui il portale turistico *Welcome2Lucca.* Grazie ad Andrea cercheremo di collegarci al bacino dei turisti di Lucca, approfittando della prossimità ad una destinazione ormai tanto conosciuta. L'amministrazione vuole puntare sulla promozione e la positività, scommettendo sul futuro in modo coordinato, azione che non è mai stata realizzata a Bagni di Lucca. La mail info@bagnidilucca.info; il sito http://www.bagnidilucca.info; i social http://www.facebook.com/bagnidilucca.info http://www.instagram.com/bagnidilucca.info . Ci auguriamo che le risorse presenti sul territorio ci seguano!"