Bagni di Lucca



Campetto di San Gemignano: stanziati soldi per un primo intervento

sabato, 13 giugno 2020, 16:58

di giuseppe bini

Il campetto in sintetico di San Gemignano di Controni, realizzato anche grazie all'attività e alla fattiva collaborazione dei paesani, fu duramente colpito dalla tempesta di vento del 5 marzo 2015: da quel maledetto giorno la potenza della natura ha finito di distruggere ciò che rimaneva di un punto destinato a diventare un centro aggregativo importante per i ragazzi della Controneria e non solo.

Adesso l'amministrazione comunale di Bagni di Lucca sembra finalmente in grado di poter intervenire, o quanto meno di poter programmare un intervento. Nell'ultimo consiglio comunale infatti si è discussa una variazione di bilancio che interessa anche il campetto della piccola frazione.

Nella variazione, che ha trattato anche la distribuzione dell'avanzo di amministrazione vincolato, si è parlato di 9500 euro stanziati per un primo intervento di risistemazione dell'area, tra le spese in uscita in conto capitale.

“I 9500 euro sono un primo stanziamento – ha spiegato l'assessore Giambastiani rispondendo a richieste di chiarimento avanzate dal consigliere Gemignani - per l'inizio del lavoro, che per essere ultimato necessita poi di maggiori risorse. In un primo momento c'erano a bilancio 12500 euro, poi però a causa di difficoltà in altri siti, abbiamo dovuto dividere l'intervento in due parti”.

“Il primo lavoro prevede il ripristino dell'area perimetrale – ha proseguito l'assessore -, e successivamete si interverrà sul tappeto in sintetico. Abbiamo inserito questa voce in questa variazione di bilancio per non arrivare a fine estate senza aver messo cifre a disposizone di questo intervento”.

Il campetto attualmente versa in condizioni veramente disastrose, come testimoniano le foto che abbiamo fatto, con i rami degli alberi circostanti che hanno devastato le reti perimetrali e avvolto i pali di illuminazione, e l'erba che piano piano si sta impossessando del manto di gioco, a scapito del tappeto in sintetico.