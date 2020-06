Bagni di Lucca



Cimitero Ponte a Serraglio: Bianchi riscopre la storia dell'ingegner Edoardo Witting

giovedì, 4 giugno 2020, 12:19

L'assessore alla cultura del comune di Bagni di Lucca, Antonio Bianchi, interviene dopo una segnalazione riguardante il cimitero di Ponte a Serraglio portando alla luce la storia di un illustre concittadino.



"La segnalazione di una cittadina riguardo lo stato di conservazione di un monumento funebre nel cimitero di Ponte a Serraglio - esordisce l'assessore -, oggetto fra l'altro di una recente manutenzione sia interna che esterna alla recinzione muraria, mi ha portato a ricercare notizie sulla famiglia ivi sepolta. Pur nel degrado, il monumento evidenzia infatti una maestosità tale da far intuire che siamo in presenza di una famiglia storicamente importante di Bagni di Lucca".



"Si tratta infatti della tomba dell'Ing. Edoardo Witting - spiega Bianchi - nato a Bagni di Lucca il 12/07/1851 e deceduto il 13/09/1906 nella sua casa di Ponte a Serraglio accanto a Villa Fiori, successivamente di proprietà del notaio Guidugli. Grazie a ricerche effettuate dal direttore dell'Istituto Storico Lucchese della locale sezione Bruno Micheletti, oggi sappiamo che l'Ing. Witting lavorò per le Ferrovie dello Stato sovrintendendo alla costruzione della linea ferroviaria Lucca-Viareggio. Si impegnò anche politicamente come Consigliere Provinciale, fu un fervente patriota e amante del bene pubblico. Era considerato una autorità anche per l'amore dimostrato verso il suo paese di origine che studiò sia sotto il punto di vista naturalistico che paesaggistico al punto da effettuare frequenti gite in montagna scalando tutti i monti della Val di Lima e quelli circostanti. Si sposò con Fanny Gerli di Ponte a Serraglio, figlia del dottor Carlo Gerli che era proprietario dell'omonima farmacia nella stessa frazione, dal quale ebbe il figlio Augusto nato nel 1876. Si prodigò anche per il miglioramento degli stabilimenti termali e va ricordata infine la sua vena poetica come compositore di parole per canzoni musicate poi da musicisti di professione".



"Un personaggio quindi - conclude - che ha amato il nostro territorio e si è impegnato per migliorarlo, anche se oggi purtroppo le condizioni della tomba non gli rendono il doveroso riconoscimento".