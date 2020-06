Bagni di Lucca



Cinipide del castagno: il consigliere regionale Marchetti incontra i castanicoltori

martedì, 16 giugno 2020, 09:49

di giuseppe bini

Giornata di sopralluoghi nel territrio comunale di Bagni di Lucca, quella di ieri lunedì 15 giugno, per il consigliere regionale Marchetti (FI): dopo l'Orrido di Botri e la strada per Monti di Villa, disastrata, c'è stata la visita a due diversi cstagneti, in Albereta e a Pian della Capannella.



Ad accompagnare il consigliere regionale, c'erano Enrico Andreucci, castanicoltore e produttore di prodotti locali, non che proprietario dell'agriturismo Prato Fiorito, Luca Giusti che è anche produttore di miele, e Federica Giannini, castanicoltrice. Iniseme a loro il consigliere della Pro Loco David Bonaventuri e il consigliere comunale Claudio Gemignani.



"Una promessa che avevamo fatto - recita una nota pubblicata dal gruppo consiliare Un Futuro per Bagni di Lucca -. Fare sentire ai castanicoltori locali la nostra vicinanza, renderci conto del problema effettivo, ascoltare. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno accompagnato. Abbiamo ascoltato le perplessità espresse dai cittadini presenti, avute a seguito del sopralluogo degli esperti della Regione. Gli esperti sono importanti, ma non si può prescindere dal parere di coloro che vivono i posti e le situazioni".



"Abbiamo anche visto la differenza tra i due castagneti e i relativi innesti - prosegue la nota entrando nel merito del sopralluogo -, fatti nei medesimi tempi: un castagneto, quello in Albereta, molto meno malato; l'altro, quello in Pian della Capannella, malato e con una produzione di castagne che, l'anno scorso, è arrivato al 20% di produzione rispetto alle sue potenzialità, a detta di Andreucci e degli altri presenti. Come mai?"



Poi la nota entra nello specifico del lancio del Torymus, l'antagonista del Cinipide: "Molto meno convincente, a detta dei presenti, il nuovo modo di consegna del Torymus: galle con lo stesso insieme al Cinipide. Le domande sono molte. Abbiamo la fortuna di avere ancora persone che amano il territorio e lo curano. Abbiamo il dovere, la politica lo ha, di ascoltarle. Faremo nostre tutte le obiezioni e le domande fatte, appoggiando chi sulla castagna, ancora oggi, ci lavora. Aspettiamo ancora che la regione e il comune diano risposta alle nostre interpellanze, tutt'ora inevase. Poi ci muoveremo seguendo i consigli dateci stamani. Chi non ascolta il territorio, e chi lo vive, non potrà mai essere all'altezza di governarlo".