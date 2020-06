Bagni di Lucca



Cittadini bonificano la vecchia "discarica" di Montefegatesi

domenica, 21 giugno 2020, 11:26

di giuseppe bini

L'incondizionato amore per il territrio e la ferrea volontà di valorizzarlo hanno portato un gruppo di cittadini a fare una sostanziosa pulizia, in un tratto dove passerà il futuro sentiero CAI che porta al monte Coronato.



Nonostante le limitazioni dovute al rispetto delle normative Covid sul distanziamento sociale, il Gruppo Trekking Pegaso e l'associazione Jurassic Bike, insieme a paesani e membri del CAI, hanno provveduto alla rimozione di sporcizia e materiale di ogni tipo, in tutto circa "20 sacchi tra indifferenziato, plastica e vetro. Più altrettanto tra ferro e lamiera".



La zona interessata è quella della vecchia discarica di Montefegatesi, esistente dal tempo in cui venivano individuate e usate nei piccoli paesini. Dal quel tratto passerà il futuro sentiero CAI che poterà all'antica zona dei "mulini", un luogo dal fascino senza tempo, dove antichi mulini ad acqua, seppur abbandonati, sono ancora ben visibili con tutta la carica storica e sociale che racchiudono in sè.



Luoghi incontaminati, affascinanti e un pizzico misteriosi, che fanno parte dello straordinario patrimonio naturlistico che questa parte di Toscana possiede, e che in tempi di post Covid può diventare anche un importante vettore di rilancio turistico. La giornata di ieri testimonia che i cittadini non si arrendono, e nonostante la politica e le istituzioni non riescano in alcun modo a supportare il loro amore per il territorio, vedi l'incomprensibile chiusura dell'Orrido di Botri (gestita dai carabinieri per la bodiversità di Lucca), vanno avanti con i loro progetti di riqualificazione e valorizzazione del territorio.



Il nuovo sentiero CAI arriverà al monte Coronato, circa 9 chilometri tra castagneti, grotte e ruscelli (con partenza e ritorno appunto da Montefegatesi), fa seguito all'Alta via dei Pastori già riqualificata con estremo successo, che ha interessato il Prato Fiorito.



Foto tratte dalla pagina facebook Montefegatesi Official Page