Bagni di Lucca



Consiglio, approvato il conto consuntivo e il piano triennale dei lavori pubblici

venerdì, 5 giugno 2020, 22:52

di giuseppe bini

"Il bilancio è stato chiuso nel rispetto della normativa" ha affermato con soddisfazione il sindaco Paolo Michelini. Per quanto riguarda i lavori pubblici, previsti ingenti interventi sulle scuole e sulla messa in sicurezza del territorio.



Il consiglio comunale di Bagni di Lucca ha approvato il rendiconto di gestione relativo all'anno finanziario 2019, nei termini, slittati a causa dell'emergenza Coronavirus, previsti. "Il bilancio è stato chiuso nel rispetto della normativa ha dichiarato il sindaco -. Siamo riusciti a contenere il previsto disavanzo che tutti gli anni ci portiamo dietro, spalmato nei trenta anni, i famosi 104 mila euro, che va vincolato, e ce l'abbiamo fatta. Il revisore dei conti ha rilasciato la prevista relazione dove non evidenzia problemi".



Parlando poi di bilancio e rendiconto il sindaco ha guardato al futuro, ovvero al bilancio di quest'anno, che soffrirà necessariamente della crisi dovuta all'emergenza sanitaria: "Oltre le promesse, il governo deve iniziare a trasferire fondi agli enti locali, per uscire dalla criticità. Se gli enti locali non si risollevano, non possono neanche far risollevare le attività e i cittadini che amministrano". Questa la stilettata all'indirizzo del governo Conte.



Tornando al rendiconto finanziario 2019, è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza. Contrari i gruppi di opposizione.



Per quanto concerne il programma triennale 2020- 2022 dei lavori pubblici, l'assessore Antonio Bianchi ha elencato la lista degli interventi previsti, tra cui spiccano gli investimenti sui plessi scolastici: l'adeguamento sismisco della scuola del capoluogo, 340 mila euro in due anni; l'intervento sul plesso scolastico di Sesta, oltre 300 mila euro nell'anno 2021, e la sistemazione del tetto della scuola di Fornoli.



Ingenti interventi sono previsti per il rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio, fortemente provato dalla bomba d'acqua che la scorsa notte si è riversata anche sul territorio comunale della cittadina termale. Oltre due milioni di euro verranno destinati alla messa in sicurezza e alla sistemazione della viabilità, oltre allo specifico intervento (316 mila euro), spalmato in tre anni, sul movimento franoso in località Giardinetto.



Previsti inoltre interventi allo stadio delle Terme (adeguamento sismico per 400 mila euro) e al tennis Mirafiume (abbattimento barriere architettoniche per 245 mila euro negli anni 2020 e 2021).



In chiusura di consiglio, su proposta del sindaco, il consigliere Gemignani ritira la mozione in cui si chiedeva l'impegno dell'amministrazione per far sospendere l'aumento percentuale (dal 4 al 5 per cento, nda) della Tefa, per dare spazio ad un ordine del giorno congiunto, votato all'unanimità, in cui il consiglio comunale sostiene un precedente ordine del giorno votato dal consiglio provinciale, per chiedere agli enti superiori di annullare tale incremento.