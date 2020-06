Bagni di Lucca



Lions Club Garfagnana, Quirino Fulceri nuovo presidente

lunedì, 29 giugno 2020, 13:08

Domenica 28 giugno, presso Il Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca, si è svolta la tradizionale cerimonia di chiusura dell’anno Lionistico con il passaggio della Campana dal vecchio al nuovo presidente per l’anno Lionistico 2020-2021. La successione passa quindi dal presidente Ubaldo Pierotti al nuovo presidente Quirino Fulceri, al quale tutti i soci del Club augurano un felice mandato, ringraziando Ubaldo Pierotti per l’ottimo lavoro svolto durante l’anno appena trascorso ed i soci per la collaborazione prestata a favore degli scopi sociali ed umanitari del Club.



Il presidente entrante Quirino Fulceri racconta: “L’anno che si chiude è stato contrassegnato dall’emergenza Covid-19, ringrazio per questo Ubaldo Pierotti Presidente uscente che con la sua esperienza ci ha regalato un'annata estremamente interessante, nella prima parte, e dedicata totalmente a servire la nostra Comunità nella seconda, quella più difficile, quella dello smarrimento, della paura e del dolore per le tante vittime del Covid-19. Il nostro Club non solo ha alzato l’orizzonte con idee nuove ma è riuscito pienamente ad ottemperare al nostro motto We Serve. Cito solo l’ultimo Service, la donazione a Favore del Banco Alimentare, che ha permesso di distribuire nella Valle del Serchio quasi 90.000,00 euro di generi alimentari. Service tuttora in corso e che proseguirà fino a quando sarà necessario. Inoltre come non ricordare il nostro intervento sul fronte sanitario insieme ai Club Lions della zona G con i quali abbiamo raccolto più di 45.000,00 euro destinati all’acquisto di strumenti per la diagnosi e il supporto alla terapia contro il Covid-19. Un grazie sincero al Presidente e allo Staff uscente”.



Il nuovo presidente ha presentato la squadra composta da: • Marco Castrucci - Segretario • Pier Giovanni Papera - Tesoriere • Sergio Orlandi - Cerimoniere • Alessandro Marchi - Presidente Marketing e Comunicazione • Amministratore di Club - Giovanni Landucci • Direttore di Club in rappresentanza del Consiglio - Emilio Maggiore • Michele Viviani - IT Durante la serata sono stati presentati anche i due nuovi soci Riccardo Bianchi e Matteo Migliorini.



"Lions Club Garfagnana - si legge nella nota - ringrazia per la calorosa partecipazione, oltre ai soci Lion e consorti, le autorità Lions del Distretto 108 La, il Presidente di Zona Alessandro Colombini, il Presidente di Circoscrizione Michele Petrone, il Tesoriere Distrettuale Alessandro Ghiori, il Segretario Distrettuale Lorenzo Lorenzoni, il 1° Vice Governatore Giuseppe Guerra, il Governatore eletto Marco Busini, il Governatore Pierluigi Rossi. A tutti sinceramente un grazie di cuore!"