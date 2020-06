Bagni di Lucca



Maltempo, colpito anche il territorio di Bagni di Lucca

venerdì, 5 giugno 2020, 13:35

di andrea cosimini

Allagamenti, smottamenti e alberi lungo le strade. Anche sul territorio di Bagni di Lucca si sono registrate criticità dopo l'eccezionale alluvione che ha interessato ieri la Valle del Serchio.



Si sono registrati allagamenti nella zona di Fornoli e Cafaggio, smottamenti nelle frazioni di Ponte a Serraglio e Montefegatesi, Granaiola e Monti di Villa, dove i mezzi stanno ancora operando per sgombrare la carreggiata. In varie zone si sono poi verificate cadute di piante.



A fare il punto della situazione, dopo l'intenso lavoro delle ultime ore, è stato il vice-sindaco Sebastiano Pacini. "Con il sindaco Paolo Michelini ed altri assessori - ha riportato Pacini - siamo stati sul posto insieme alle squadre fin da ieri sera. Fortunatamente non sono risultati frazioni isolate sul nostro territorio. Abbiamo cercato di sgombrare quanto prima il materiale lungo le carreggiate per garantiere l'accesso prima dell'alba. Ci vorrà però tempo per ripulire del tutto fango e piante lungo le strade. La ditta è comunque intervenuta subito".