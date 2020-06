Bagni di Lucca



Montemagni (Lega): "La perdurante chiusura dell'Orrido di Botri potrebbe dare il colpo di grazia al turismo montano"

lunedì, 15 giugno 2020, 12:20

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, commenta la chiusura dell'Orrido di Botri nel comune di Bagni di Lucca.



"Purtroppo - esordisce la consigliere leghista - l'Orrido di Botri, rischia, vista la normativa nazionale, di dover rimanere chiuso al pubblico almeno fino al prossimo 31 luglio."



"Se, effettivamente così fosse - prosegue il consigliere - la sua fruibilità solo da agosto sarebbe un colpo letale per la già sofferente economia del territorio. Ogni anno circa 15.000 persone visitano la riserva ed ora, stante la citata limitazione, giocoforza saranno molti di meno, col rischio, tra l'altro, che ci possano essere dei veri e propri intasamenti."



"Il luogo - sottolinea la rappresentante della Lega - dovrebbe essere, altresì, ulteriormente valorizzato, ma certamente questo prolungato stop, va a discapito di qualsiasi iniziativa in tal senso. Da più parti è stata, quindi, sollevata questa problematica che rischia, come detto, di avere serie ripercussioni per tutti quegli esercizi commerciali, ristoranti ed agriturismi che, d'estate, traggono naturale giovamento dalla presenza di questa particolare area."



"Pertanto - conclude Elisa Montemagni - siamo pronti ad interloquire con i nostri parlamentari per verificare la fattibilità di anticipare la riapertura della riserva."