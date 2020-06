Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Piscine, a quanto ammonta la reale perdita giornaliera?"

venerdì, 5 giugno 2020, 21:13

Il gruppo di minoranza di Bagni di Lucca "Progetto Rinascimento", composto dai consiglieri comunali Massimo Betti e Giulia Mariani, ha presentato un'interpellanza sulle piscine.



"Chiediamo se siano fondate le voci secondo cui, ad oggi, le tubazioni abbiano perdite superiori ai 50mc/giorno - esordisce il gruppo -. Chiediamo questo anche e soprattutto alla luce dei faraonici lavori di rinnovo dell'impianto di approvvigionamento delle acque sbandierati ai quattro venti, che ha meno di due anni di vita".



"Nello specifico - spiegano i consiglieri - chiediamo con dati certi, a quanto ammonta la reale perdita giornaliera. Chiediamo anche che il comune si adoperi per porre rimedio ai lavori mal eseguiti, tutti noi ricordiamo le foto di buche senza le basilari protezioni... Speriamo vivamente che tutti i lavori eseguiti non abbiano avuto la stessa perizia e che incauti errori siano attribuiti ai responsabili... Perché da voci ormai diffuse parrebbe che non vi sia alcun gestore interessato nemmeno alla stagione estiva 2020. Non sono state esperite ricerche per tempo, per trovare interessati?"



"Dal 2017 - attacca la minoranza - siete riusciti a far chiudere la stagione invernale, nonostante fosse possibile mantenere una gestione provvisoria, per non perdere un punto di riferimento sia per i cittadini sia per la squadra di giovani coinvolti, oggi ormai dispersa proprio per disinteresse dell'amministrazione. Dopo gli scarsi risultati nelle estati passate, adesso forse state riuscendo a far chiudere anche quella estiva. Per non parlare di bandi sulle terme e mancanza di qualsiasi iniziativa, fermi in un mare di melma da voi creata. Se veramente c'è qualcuno che avesse a cuore Bagni di Lucca, e non altro, dovrebbe pensare alle dimissioni!"