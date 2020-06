Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Promozione turistica, disponibili a collaborare"

mercoledì, 3 giugno 2020, 16:18

Il gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca "Progetto Rinascimento", guidato da Massimo Betti, interviene in merito al tema della promozione turistica.



"Il video del consigliere Barsellotti è un buon inizio - afferma il gruppo -. Non è un prodotto finito perché ha grandi carenze sia a livello di montaggio, di comunicazione, sia a livello di realizzazione, che richiederebbe lo scorrere delle immagini e non una ripresa fissa di un solo monumento neanche a visione completa, immaginiamolo come bozza su cui lavorare. Ma l'idea di un messaggio che possa promuovere il territorio era già nei nostri piani come Progetto Rinascimento in campagna elettorale".



"Con il consigliere Mariani - spiega Betti - abbiamo lavorato già nel 2019 ad un video promozionale emozionale che meglio racconta le bellezze di Bagni di Lucca. Visto che il fine è comune ed il turismo, la conoscenza del territorio e la sua promozione e sono settori in cui sia come cittadini che come amministratori, abbiamo lavorato, ottenuto succcessi e oggi abbiamo esperienza e sensibilità sin dalla creazione del brand Valdilima, che purtroppo è stato accantonato in questi tre anni, ci rendiamo disponibili anche in questo settore a collaborare per ottimizzare il lavoro attuale".



"Il nostro piano che suggeriamo ancora - conclude il gruppo -: coinvolgere le attività sportive, e chi ha investito sul territorio, per reperire ulteriori video, rivolgendosi a professionisti video per il montaggio. Ed alla fine spingere con promozioni a pagamento sui canali social. Obiettivo: un video che mostri realmente le potenzialità della nostra valle. Oggi gli strumenti di diffusione sono più un lavoro di social, piattaforme, rete e indicizzazioni, che ottengono grandi risultati senza costi elevati".