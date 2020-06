Recuperata escursionista infortunata in località Foce a Giovo

Altri articoli in Bagni di Lucca

sabato, 6 giugno 2020, 08:23

La reale possibilità di vedere le piscine aperte questa estate resta una grande incognita. Il gruppo Un Futuro per Bagni di Lucca ha presentato un'apposita interpellanza. Intanto preoccupa una perdita costante di acqua

venerdì, 5 giugno 2020, 22:52

"Il bilancio è stato chiuso nel rispetto della normativa" ha affermato con soddisfazione il sindaco Paolo Michelini. Per quanto riguarda i lavori pubblici, previsti ingenti interventi sulle scuole e sulla messa in sicurezza del territorio

venerdì, 5 giugno 2020, 21:13

Il gruppo di minoranza di Bagni di Lucca "Progetto Rinascimento", composto dai consiglieri comunali Massimo Betti e Giulia Mariani, ha presentato un'interpellanza sulle piscine

venerdì, 5 giugno 2020, 13:35

Allagamenti, smottamenti e alberi lungo le strade. Anche sul territorio di Bagni di Lucca si sono registrate criticità dopo l'eccezionale alluvione che ha interessato ieri la Valle del Serchio

venerdì, 5 giugno 2020, 12:17

Mercoledì 17 giugno alle 21:15 andrà in onda a Bagni di Lucca, sulla pagina Facebook ufficiale del Teatro Accademico FTS On Air, un quiz show che nasce con l’idea di far rivivere gli spazi dei teatri toscani, raggiungendo l’affezionato pubblico online dopo la lunga chiusura in seguito dell’emergenza sanitaria in...

giovedì, 4 giugno 2020, 15:37

Sono partiti i lavori di GAIA S.p.A. nel comune di Bagni di Lucca, volti a prevenire le crisi idriche nella zona, accentuate, negli ultimi anni, dalla scarsità di precipitazioni specialmente nel periodo estivo