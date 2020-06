Riapre in sicurezza l'Orrido di Botri

Altri articoli in Bagni di Lucca

giovedì, 25 giugno 2020, 19:11

Per l'ex parroco, agli arresti domiciliari a Fabbriche di Casabasciana, frazione del comune di Bagni di Lucca, arriva la sentenza della Corte d'Appello, che dimezza letteralmente la pena inflitta dal tribunale di primo grado: da 4 anni e 4 mesi a 2 anni e 2 mesi.

lunedì, 22 giugno 2020, 10:37

Il sindaco del comune di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, interviene in merito alla vicenda del ritardo nell’apertura della riserva naturale “Orrido di Botri”

domenica, 21 giugno 2020, 11:26

L'incondizionato amore per il territrio e la ferrea volontà di valorizzarlo hanno portato un gruppo di cittadini a fare una sostanziosa pulizia, in un tratto dove passerà il futuro sentiero CAI che porta al monte Coronato

venerdì, 19 giugno 2020, 12:49

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, gestore dell'area protetta, comunica la chiusura temporanea al pubblico della Riserva Naturale Statale Orrido di Botri ai fini della salvaguardia della Salute Pubblica

martedì, 16 giugno 2020, 09:49

Giornata di sopralluoghi nel territrio comunale di Bagni di Lucca, quella di ieri lunedì 15 giugno, per il consigliere regionale Marchetti (FI): dopo l'Orrido di Botri e la strada per Monti di Villa, disastrata, c'è stata la visita a due diversi cstagneti, in Albereta e a Pian della Capannella

martedì, 16 giugno 2020, 09:34

Nella giornata di ieri il consigliere comunale Claudio Gemignani ha accompagato all'Orrido il consigliere regionale Maurizio Marchetti, dopo le polemiche scaturite in merito alla chiusura del parco