Bagni di Lucca



Un Futuro per Bagni di Lucca: “Tre anni di opposizione all’insegna dell’impegno per il territorio”

venerdì, 12 giugno 2020, 17:46

di giuseppe bini

I consiglieri Gemignani e Lucchesi rivendicano l’intensa attività amministrativa vissuta dai banchi dell’opposizione, e intanto lanciano accuse su turismo e impianto natatorio di Villa Ada.

Le critiche alla strategia per il rilancio del turismo, con l’annuncio della consigliera delegata Barsellotti dell’attivazione di una piattaforma web su cui promuovere strutture e attività del territorio, sono al centro dell’ultimo video messaggio lanciato in diretta facebook dal consigliere Claudio Gemignani, a nome del gruppo di opposizione Un Futuro per Bagni di Lucca.

“Abbiamo appreso del progetto per rilancio il turismo, per cui sono stati stanziati 4mila euro, con l’incarico di realizzazione affidato a un digital strategist professionista nel settore del web marketing, un giovane di Lucca. Siamo sicuri che una simile figura non poteva essere individuata in una persona di Bagni di Lucca? Poteva essere occasione per offrire lavoro a una persona del territorio”.

“Un’altra domanda che ci facciamo – prosegue il gruppo nella diretta - è relativa proprio all’annunciato nuovo portale, che in realtà esisteva già, bastava riempirlo di contenuti, magari coinvolgendo da subito, in fase di progettualità, le varie realtà del territorio. Secondo noi ci sarebbe dovuto anche essere un incontro, con la presenze anche delle categoria interessate, per parlare del progetto tutti insieme”.

Gemignani a nome del gruppo ha poi rimarcato l’intensa attività nei tre anni trascorsi dall’inizio di questo mandato, caratterizzati da mozioni, interpellanze, segnalazioni, presenza sul territorio e vicinanza ai cittadini: “Sono ufficialmente tre anni che siamo all’opposizione, e abbiamo sempre lavorato per i cittadini, alcune volte anche commettendo errori. Non è stato sempre facile, ma sono stati comunque tre anni entusiasmanti”

Infine un ultimo ammonimento alla situazione delle piscine: “Il silenzio dell’amministrazione sulla vicenda è sempre più preoccupante, la possibilità di vedere questa estate l’impianto natatorio di Villa Ada chiuso, purtroppo sembra non essere così remota”.