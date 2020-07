Bagni di Lucca



Al Circolo dei Forestieri si presenta il libro "Pagine di Pietra"

martedì, 7 luglio 2020, 10:25

Presentazione del libro "Pagine di Pietra", fascinoso titolo scelto da Giancarlo Sani, ricercatore del Comitato Scientifico Toscano del Club Alpino e David Bonaventuri, fotografo paesaggista e segretario della Pro Loco di Bagni di Lucca. L'evento sarà sabato 11 luglio alle ore 18.00 presso la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri a Bagni di Lucca.



Il volume comprende tutte le testimonianze rupestri scolpite sulle rocce delle montagne della Val di Lima che fanno ritornare alla luce echi di una vita pastorale e non solo che nei secoli ha fatto la storia della valle. Due sono le forti motivazioni che hanno portato alla stesura di Pagine di Pietra: il successo che ha avuto la guida alle incisioni rupestri del Prato Fiorito e Monte di Limano, oramai esaurita e di difficile reperimento, e ancor più stimolante, il fatto che le esplorazioni sono continuate con assiduità e che le stesse hanno fatto lievitare il numero di siti, ad oggi 41 individuati e documentati sul territorio della Val di Lima; oltre al monte di Limano e al Prato Fiorito anche sulle montagne limitrofe del monte Mosca e del Balzo Nero sono state scoperte tracce di antiche testimonianze. La presentazione del libro sarà accompagnata da una proiezione di suggestive immagini.



Sono centinaia, migliaia di segni lasciati sulla roccia tra la seconda metà del ’500 e la prima metà del ’900 che testimoniano dell’intensa attività pastorale sulle pendici delle due montagne. Sono segni che documentano il passaggio dei tanti uomini e donne che conducevano al pascolo le greggi, sono rocce trasformatesi in grandi lavagne a cielo aperto che, analizzate una ad una, ci forniscono non solo una lista di nomi, di date, di disegni, ma ci svelano qualcosa del mondo dei pastori: uomini costretti alla solitudine, eppure decisi a dichiarare la propria identità, le loro credenze, la loro religiosità, il proprio saper scrivere.



Il Comune e la Pro Loco di Bagni di Lucca, quest’ultima promotrice fin dagli albori dell’attività di Sani e Bonaventuri, invita alla presentazione del libro, un importante contributo alla valorizzazione e promozione del territorio. Gli accessi alla sala saranno condizionati dalle prescrizioni imposte per evitare la diffusione del covid-19, all’ingresso verrà tenuto un registro delle presenze e sarà strettamente necessario indossare la mascherina.