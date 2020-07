Bagni di Lucca



Cade dalla cresta della Penna di Lucchio: muore escursionista

giovedì, 16 luglio 2020, 11:48

di andrea cosimini

Tragedia questa mattina nel territorio di Bagni di Lucca. Un escursionista, C. R., 64 anni, di Prato, ha perso la vita sulla cresta della Penna di Lucchio (1.176 m.) dopo aver perso l'equilibrio ed essere caduto per circa 200 metri su un pendio molto ripido caratterizzato da fitta vegetazione.



L'uomo si trovava in escursione assieme ad un amico che lo ha visto cadere. Sul posto la centrale del 118, attivatasi intorno alle 9.30, ha inviato, vista la zona impervia e difficile da raggiungere, una squadra del soccorso alpino della stazione di Lucca e l'elisoccorso Pegaso 3 con il medico. Una volta giunti sul luogo dell'incidente, però, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'escursionista. Gli operatori del Sast hanno quindi operato per agevolare il verricellamento della salma in mezzo alla vegetazione e l'elicottero, atterrato al campo sportivo di Lucchio, ha quindi provveduto a trasferire la salma all'obitorio di Lucca.



I rilievi dell'incidente sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Bagni di Lucca. I militari, dopo la constatazione del decesso da parte del medico, hanno contattato infine il magistrato di turno che ha disposto la restituzione della salma ai familiari.