Bagni di Lucca



Cerimonia di commemorazione dei caduti civili e partigiani

lunedì, 13 luglio 2020, 11:19

Domenica 19 luglio il comune di Bagni di Lucca e l'Anpi organizzano l'annuale cerimonia di commemorazione dei caduti civili e partigiani.



"Dopo il difficile periodo di quarantena - si legge nella nota del comune - che ci ha tenuti distanti ed isolati siamo molto felici di poterci di nuovo raccogliere intorno ai nostri monumenti ricordando il sacrificio dei nostri cari per la libertà del paese. Per la tutela della salute di tutti, ai partecipanti è richiesto il massimo rispetto delle precauzioni anti Covid-19 e assoluto l'obbligo d'utilizzo della mascherina. Come di consueto verranno apposti degli omaggi floreali e ci saranno dei momenti di riflessione insieme al'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Provincia di Lucca".



"Siamo molto lieti che anche quest'anno - conclude - sarà presente alle cerimonie Filippo Antonini presidente provinciale dell'Anpi".