Bagni di Lucca



Degrado davanti lo stadio delle Terme, la segnalazione dei cittadini

lunedì, 20 luglio 2020, 20:05

di giuseppe bini

Il gruppo di opposizione Un Futuro per Bagni di Lucca si fa portavoce di nuove situazioni di degrado, dall’area di sosta per camper fino alla zona del Ponte delle Catene.

Il gruppo raccoglie e rilancia anche la segnalazione di un cittadino: “Su indicazione e segnalazione dell’amico Simone Cassettari – recita una nota del gruppo -, e dopo sopralluogo, pubblichiamo alcune foto sulla stato di degrado e di abbandono in cui versa l’area di sosta per camper dinanzi allo stadio. Una vergogna. Di qui dovrebbero passare i nostri turisti che viaggiano in camper, sapendo che questo è un turismo importante e praticato, nonché sempre più diffuso”.

“Che immagine diamo? – si chiede dunque Un Futuro per Bagni di Lucca -. Dall’amministrazione ci hanno detto che fare certi post porta una propaganda negativa al paese. Noi reputiamo invece questo, un modo per svegliare chi di dovere. E spesso, dal pullman per Montefegatesi, all’apertura dell’Orrido di Botri, alla questione del cinipide del castagno e altro, i risultati sono arrivati. E se i cittadini si rivolgono a noi per certe segnalazione, vuol dire che non ricevono risposte da chi di dovere”.

Tra le segnalazioni di degrado però non c’è solo l’area di fronte allo stadio, anche nella zona di Ponte a Serraglio, nello specifico il marciapiede davanti alla scuola dell’infanzia, si documenta degrado (il tratto è di competenza della provincia), e pure al Ponte delle Catene.