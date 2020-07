Bagni di Lucca



Effetto Covid: annullata la "Tavolata in piazza" a Gombereto

venerdì, 3 luglio 2020, 10:56

di giuseppe bini

Le misure ristrettive dovute all'emergenza sanitaria, nonostante le fase tre sia ormai in corso, non consentono la realizzazione della festività e hanno costretto gli organizzatori ad annunciare l'annullamento dell'evento.



"Il direttivo dell'associazione paesana di Gombereto - recita una nota - annuncia l'annullamento, per l'anno 2020, della terza edizione della "Tavolata in Piazza", evento culinario, di musica e ballo, di mostre, che richiama in paese il terzo sabato di agosto, oltre 200 persone. Con dispiacere abbiamo preso questa decisione".



Oltre alle restrizioni dovute al Covid, concorrono nella decisione anche riflessioni di opportunismo economico, nei confronti dei ristoratori della zona. "Ovviamente le motivazioni sono da vedere nelle misure restrittive Covid-19 - prosegue la nota -, nonché nel rispetto verso un settore, quello della ristorazione, che ha bisogno di sostegno e supporto morale e fattivo, anche facendo tali dolorose rinunce. L'appuntamento, per questo evento, va al 2021, determinati più che mai".



"Ad oggi restano sospesi gli eventi della festa della Madonna Addolorata di settembre e del "Gombereto ottobrino" - conclude infine la nota a firma del presidente dell'associazione Claudio Gemignani e di tutto il direttivo -. Dipenderà tutto dall'andamento epidemiologico. Ricordiamo che anche le Associazioni, che oggi rendono e tengono vivo e ordinato un paese, vivono grazie a questi eventi. La ripresa dei festeggiamenti quindi, rappresenterà il ritorno a una normalità ricercata e a una nuova vita per i nostri paesi. Un modo per stare insieme. Se volete, anche in forma privata, continuate a darci una mano. Materiale, economica, morale. Noi continueremo a servire il nostro amato paesello".



Gli abitanti di Gombereto, oltre all'organizzazione degli eventi sopra citati, si distinguono per l'attività, costante e volontaria, di pulizia, restauro e decoro della piccola frazione della Controneria. Segni tangibili dell'amore per il proprio territorio.