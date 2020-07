Bagni di Lucca



Iniziano i lavori di messa in sicurezza dei due ponti danneggiati a Botri

domenica, 5 luglio 2020, 09:43

Cominceranno domani (6 luglio) i lavori di sistemazione e di messa in sicurezza dei due ponti danneggiati a Botri, i quali permettono la viabilità da Montefegatesi a Tereglio. La ditta esecutrice è la Lunardi Movimento Terra srl.



Il Consorzio di Bonifica, in seguito ad un incontro intercorso con il vicesindaco del comune di Bagni di Lucca Sebastiano Pacini, si è attivato al fine di reperire le risorse necessarie al ripristino delle opere in alveo.



Non appena i lavori termineranno, la strada sarà riaperta.