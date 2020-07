Bagni di Lucca



La bidella va in pensione: bimbo delle elementari le scrive una lettera

mercoledì, 1 luglio 2020, 10:00

di giuseppe bini

Tenero risvolto della scuola ai tempi del Covid, che riguarda le primarie del plesso di Bagni di Lucca, dove una bidella è andata in pensione ma a causa della chiusura dovuta alla pandemia i bimbi non hanno potuto nemmeno salutarla.



Ecco quindi che un bambino di classe quarta ha deciso di scrivergli una lettera di saluto, a testimonianza dell'affetto e dei legami che la scuola, in presenza, crea tra i ragazzi e tutto il personale scolastico.



La signora in questione ha terminato il suo lungo percorso lavorativo, mettendo nel suo lavoro passione, amore, professionalità e disponibilità, tutti elementi che i bambini evidentemente hanno ben recepito, e per questo la notizia di non incontrarla più, quando la scuola riprenderà, per classi e corridoi, non gli ha certo rallegrati.



Un bambino della classe quarta, non potendola nemmeno salutare, ha deciso di scrivergli una lettera, che riportiamo sotto.



"Cara Adriana, ho saputo che vai in pensione, mi dispiace tantissimo, quindi ho deciso di scriverti: mi mancherà molto, quando la scuola ricomincerà, non vederti più all'ingresso che ci aspetti.

Ti ricordi quando aspettavo la maestra Alessandra nell'armadio, e te che mi cercavi nel corridoio? Quando ci penso mi diverto sempre anche ora che è passato tanto tempo.



Mi spiace davvero pensare che al mattino non ti rivedrò sulla porta di scuola per darti il buongiorno, e poi chi ci sarà quando andrò a fare le fotocopie?



A causa di questa pandemia abbiamo anche dovuto rimandare la famosa partita di calcio, a proposito, continua ad allenarti che prima o poi la faremo!!



Spero che possiamo rivederci presto, a settembre io sarò a scuola con tutti gli altri, e ti aspetterò sperando che tu possa venire per salutarci, ciao Adriana".