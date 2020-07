Bagni di Lucca



Lega in tour nei paesi montani: tappa a Casoli e Vico

giovedì, 9 luglio 2020, 11:29

Le elezioni regionali si avvicinano e i vari esponenti politici iniziano a "battere" il territorio: in qesta circostanza saranno attenzionati i problemi della montagna di Bagni di Lucca, con la consigliera regionale della Lega, Elisa Montemagni, che incontrerà i cittadini di Casoli e Vico Pancellorum.



L'appuntamento è per sabato 11 luglio, quando la Montemagni sarà accompagnata sul posto dai consiglieri comunali di centrodestra, della lista Un Futuro per Bagni di Lucca, Claudio Gemignani Laura Lucchesi. Della delegazione, che incontrerà a colazione, alle ore 10:00, i cittadini di Casoli presso il bar ristorante "Da Marina", farà parte anche il commissario di sezione della Lega, Luigi Pellegrinotti. Il programma prevede l'ascolto delle problematich eesposte dai cittadini e il giro del paese.



Seconda tappa di incontro con i cittadini prevista a Vico Pancellorum, dove presso il ristorante "Buca di Baldabò" sarà possibile anche partecipare al pranzo, previa prenotazione entro il giorno precedente al numero 328 9013550. L'incontro con i cittadini è previsto a partire dalle ore 12:00.



"Continua il nostro viaggio tra la gente - fa sapere in una nota Un Futuro per Bagni di Lucca -, quella gente che ci è mancata. Si continua dalla periferia, la nostra montagna, troppo spesso lasciata sola, a significare che per noi non viene ultima, ma prima. Dopo Maurizio Marchetti consigliere regionale di Forza Italia, sabato 11 luglio sarà la volta di Elisa Montemagni, consigliere regionale della Lega, che ringraziamo per la disonibilità. Ascolteremo la gente e proporremo le nostre ricette, le ricette del centrodestra che si candida come alternativa valida in ogni istituzione".



Durante l'incontro, probabilmente, le tematiche locali si intrecceranno con le problematiche inerenti la regione Toscana, per un campagna elettorale di fatto cominciata e che vede per il centrodestra la candidata Ceccardi (Lega) contendere la guida della regione al candidato del centrosinistra Giani.



"Affronteremo temi cari ai nostri paesani - specifica comunque Un Futuro per Bagni di Lucca -, castagni, ungulati, compostaggio, e ogni altra cosa che ci verrà sottoposta. Presto verranno anche rappresentanti di Fratelli d'Italia e anche, perché no, la nostra candidata alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Ceccardi".



G. B.