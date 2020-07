Bagni di Lucca



L'Orrido di Botri riapre le porte al turismo

giovedì, 9 luglio 2020, 14:08

La Riserva Naturale Statale Orrido di Botri, gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, riapre le porte dall'11 luglio. La Riserva rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per il turismo escursionistico del territorio lucchese. L'ingresso alla Riserva è in località Ponte a Gaio, ove è situata la biglietteria.



Il rispetto di tutte le prescrizioni e le norme restrittive fissate da provvedimenti statali e regionali vigenti in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19 hanno imposto alcune modifiche alla fruibilità dell'area. In particolare: - il numero giornaliero massimo di accessi sarà limitato a 150 persone con ingressi cadenzati ogni 30 minuti; - obbligo di prenotazione al seguente numero telefonico 0583-800020 dal lunedi al venerdi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00; - obbligo di caschetto protettivo proprio ed idonee calzature; - obbligo di indossare la mascherina nei punti designati con appositi cartelli. Tempo di percorrenza A/R del percorso autorizzato è di circa 2 h.



Tutte le informazioni utili possono essere scaricate dal sito digitando "Orrido di Botri-Carabinieri Forestali"