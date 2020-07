Bagni di Lucca



Montefegatesi e le sue bellezze: al via l’attesa mostra di David Bonaventuri

venerdì, 31 luglio 2020, 11:44

di giuseppe bini

Un viaggio nelle incontaminate bellezze di Montefegatesi e dintorni, raccontato dall’obiettivo di David Bonaventuri, che nelle sue foto esprime tutto l’amore per il territorio, il suo amato territorio.

Ad organizzare questo atteso evento sono la Società Teatrale Ermete Zacconi ed il circolo Arci di Montefegatesi. David Bonaventuri, importante fotografo locale, molto conosciuto a livello fotografico e sempre in prima linea nelle iniziative che riguardano la cura, la promozione e la valorizzazione del territorio, in questa mostra propone l’incanto di alcuni suoi scatti, interamente dedicati a Montefegatesi e alle zone circostanti, così come suggerisce il titolo della mostra, “Montefegatesi ed i suoi posti”.

“Scatti di alta intensità emotiva e bellezza che tocca il cuore” si legge in un condivisibile post pubblicato dalla pagina Montefegatesi Official Page.

L’iniziativa fa parte del percorso artistico intrapreso quest'estate dal Circolo Arci e Società "Ermete Zacconi" e che continuerà fino a fine agosto. La mostra partirà il primo e terminerà il 16 agosto, visitabile all'interno del Circolo e del Teatro di Montefegatesi.