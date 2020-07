Bagni di Lucca



Montemagni (Lega): "Terme in affanno, la regione dia il via libera per l'apertura delle grotte"

venerdì, 10 luglio 2020, 11:35

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, commenta il calo di presenze nel settore termale che ha colpito anche il comune di Bagni di Lucca.



"Era inevitabile, purtroppo - afferma - che la pandemia colpisse anche il settore termale e pure a Bagni di Lucca si segnala, quindi, un calo significativo delle presenze."



"Un tangibile aiuto - prosegue il consigliere - potrebbe arrivare dalla riapertura delle grotte a vapore naturale, un vero punto di forza, il cui utilizzo da parte della clientela comporta, poi, la possibilità di usufruire di altre opzioni, sempre legate al benessere della persona. Chiediamo, quindi-precisa l'esponente leghista-che la Regione autorizzi velocemente l'uso dei predetti luoghi, dando così un concreto sostegno a questo importante comparto."



"Per una località di piccole dimensioni come quella lucchese - conclude la rappresentante della Lega - gli stabilimenti termali rappresentano, infatti, una fetta rilevante dell'economia locale. Bisogna, quindi che le istituzioni facciano di tutto per supportarle. D'altronde il presidente Rossi è l'uomo delle ordinanze; cosa aspetta, dunque, a dare il via libera pure alle grotte lucchesi?"