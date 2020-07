Bagni di Lucca



Nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa

martedì, 7 luglio 2020, 15:43

Mercoledì 19 agosto alle ore 21.00 presso la nuova Sala Corsi in Via Umberto I° n. 51 nel capoluogo di Bagni di Lucca, avrà inizio il Corso di accesso alla Croce Rossa Italiana post covid19.



L’impegno nei mesi precedenti è stato elevato e anche molto duro ed i soci volontari hanno dato il massimo per essere di supporto nelle molteplici richieste da parte delle persone più vulnerabili: dalla consegna delle spese, delle mascherine, all’emergenza sanitaria, ai trasporti, il supporto nelle scuole per gli esami di stato e via dicendo. Abbiamo bisogno ancora di un aiuto per continuare a svolgere al meglio tutte le attività e crearne anche nuove. Prossimamente ci saranno nuove povertà e anche questo necessità di un grande lavoro di squadra, che solo grazie ai volontari è possibile.



Il Corso si svolgerà nel mese di agosto e settembre e tratterà diverse tematiche inerenti le attività istituzionali della nostra Associazione. Ti saranno spiegati i Principi fondamentali e la storia della Croce Rossa, le basilari Manovre Salvavita e di Primo Soccorso, la progettazione delle iniziative in risposta alle esigenze del territorio e la formazione per garantire la sicurezza dei Volontari. Il Corso è aperto a tutti ed è prevista un’età minima di 14 anni.



Al termine di questo percorso sarà possibile accedere a diverse specializzazioni in campo sanitario, assistenza alla popolazione e soccorso in situazioni di emergenza. Il corso base infatti è il primo passo per scoprire le innumerevoli attività che Croce Rossa copre non solo come servizio in ambulanza, ma anche come protezione civile, assistenza alle fasce più deboli della popolazione e della divulgazione del diritto internazionale umanitario.



Per iscriversi basterà collegarsi alla piattaforma gaia.cri.it e seguire le fasi di registrazione, per ulteriori informazioni contattare il nostro centralino al numero 0583 805454