Bagni di Lucca



Passeggiata estiva a Bagni di Lucca: fra arte, storia e paesaggio

lunedì, 13 luglio 2020, 10:20

Pieno successo per la prima passeggiata estiva a Bagni di Lucca domenica 12 luglio, fra arte, storia e paesaggio. Il percorso della passeggiata prevedeva la visita alle antiche case del Bagno alla Villa, soggiorno e luogo di cura di principi e poeti.

La borgata è forse la parte più elegante di tutto il capoluogo, dove sono ubicati case e palazzi importanti appartenuti a famiglie storiche lucchesi e dove soggiornarono in varie epoche uomini di stato, illustri poeti, altezze reali ed imperiali.

È stato possibile visitare internamente anche il piccolo stabilimento termale ipogeo, dalle cui acque si hanno notizie già dal XIII secolo per i benefici che derivavano dalla loro assunzione.

In cima alla adiacente scalinata i partecipanti hanno anche potuto visitare lo splendido palazzo Buonvisi, dove si ipotizza soggiornò il poeta inglese Lord Byron.

Piena di soddisfazione quindi sia per l'amministrazione comunale che per la Fondazione Michel de Montaigne che hanno collaborato strettamente per la realizzazione di questo percorso. Preme nel contempo ricordare gli altri due percorsi inseriti nel programma delle passeggiate, che prevedono uno la visita agli immobili testimoni della presenza della comunità inglese sul nostro territorio, dalla chiesa al cimitero, ai luoghi di ritrovo e svago, l'altro la visita a Ponte a Serraglio dell'Ospedale Demidoff, del Casino dei Giochi e dell'Hotel di Russia.