Bagni di Lucca



Portale turismo: l’opposizione vuole vederci chiaro

venerdì, 31 luglio 2020, 11:40

di giuseppe bini

Il gruppo di minoranza Un Futuro per Bagni di Lucca ha protocollato un’interpellanza in cui si chiede all’amministrazione di fare luce sulla situazione inerente il portale del turismo (e non solo), vicenda che già aveva scatenato polemiche nelle settimane scorse.

I consiglieri Gemignani e Lucchesi continuano a vigilare sull’operato della maggioranza, e stavolta chiedono una risposta scritta al consigliere delegato al turismo, per sapere lo stato dei lavori conseguenti all’incarico affidato ad un social media manager, per promuovere il territorio sul web. I consiglieri però non si fermano qui e vogliono vederci chiaro anche per quanto riguarda l’aspetto economico dell’affido di tale incarico, e chiedono quindi di sapere l’importo esatto.

Un ulteriore aspetto che ha causato malumori nell’opposizione riguarda il fatto di non aver scelto un professionista del territorio, considerando l’opportunità di far lavorare un cittadino oltre alla maggiore conoscenza territoriale.

Nell’interpellanza si chiede inoltre di “sapere la veridicità su un progetto che prevede due itinerari, Via dell’Amore e il Colle Termale, comprendenti lo sviluppo di audio guide affidate agli studenti del Pertini, una mostra fotografica e una piccola borsa di studio, nonché la promozione affidata a professionisti locali, la stampa di volantini e depliant informativi”. Sempre nel corpo dell’interpellanza si sottolinea come questi due itinerari furono riqualificati dalle amministrazioni Contrucci e Donati e che l’ultima stampa di materiale pubblicitario risalga proprio a quel tempo.

Su quanto sopra si chiede la veridicità di un cofinanziamento regionale.

In chiusura di interpellanza il gruppo Un Futuro per Bagni di Lucca si toglie, per così dire, qualche sassolino dalle scarpe, sottolineando che le “tanto bistrattate amministrazioni Contrucci e Donati” sono quelle che hanno riqualificato quegli angoli della cittadina termale che sono stati oggetto dell’organizzazione delle recenti Passeggiate. “Prima o poi la storia riconsegna i fatti alla verità” chiude l’interpellanza.