Bagni di Lucca



Terme: finalmente pubblicato il bando per la gestione

giovedì, 9 luglio 2020, 16:45

di giuseppe bini

Dopo intoppi burocratici e ritardi legati all'emergenza sanitaria, il bando per l'affido della gestione del complesso immobiliare termale Casa Boccella e Jean Varraud è stato pubblicato sul sito del comune di Bagni di Lucca.



La nuova concessione avrà una durata fino al 30 marzo 2037, consentendo agli interessati di poter fare investimenti se non nel lungo, quanto meno nel medio termine: vedremo se sarà ritenuto un termine congruo, dagli attuali gestori e dai possibili altri interessati.



Il bando in questione era atteso un po' da tutti, considerando che fino a questo momento si è andati avanti a suon di proroghe. Dal giorno 8 luglio il bando è pubblicato, le offerte dovranno prevenire entro le ore 12:00 del 6 novembre 2020 all’ufficio protocollo del comune di Bagni di Lucca. Il canone annuale a base d’asta, comprensivo dell’utilizzo dell’acqua termale della sorgente Doccione e dell’acqua della sorgente Jean Varraud, è pari a 48 mila euro.



Il bando prevede precise richieste verso il concessionario, che se da una parte potrà beneficiare di un canone ridotto del 50% per tutto l'anno 2021, dall'altra entro il termine perentorio di 3 anni, dovrà obbligatoriamente eseguire i lavori di straordinaria manutenzione, restauro e riqualificazione del complesso immobiliare. Inoltre, è calcolato anche uno scomputo massimo consentito, al netto del costo dei lavori (obbigatori), calcolato in 500 mila euro.



Le strutture oggetto del bando fanno parte della storia della cittadina termale e legano il loro nome agli antichi fasti di Bagni di Lucca: all'interno dello stabilimento Jean Varraud sono presenti due sorgenti di acqua calda, che insistono su due grotte, denominate la Grotta grande di sopra e la Grotta Paolina. Casa Boccella, nei suoi 4 piani, prevede la zona reception, con bar e 3 ascensori al piano terra, mentre l'idromassaggio e il bagno turco sono attualmente localizzati al primo piano. Al secondo troviamo la zona dedicata al reparto inalazione, aereosol e nebulizzazione. La palestra con la zona riabilitazione è sita al terzo piano.