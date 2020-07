Bagni di Lucca



Un futuro: "Basta strumentalizzazioni! Siamo felici dell'apertura delle piscine e dell'Orrdio di Botri"

mercoledì, 8 luglio 2020, 18:27

di giuseppe bini

Con una nuova diretta facebook il consigliere di opposizione Claudio Gemignani, parlando a nome del gruppo Un Futuro per Bagni di Lucca, rispedisce al mittente alcune critiche arrivate nei giorni scorsi sempre via social, riguardanti le ultime vicende politche che hanno visto protagonista la cittadina termale.



"Su Ponte a Gaio - esordice il video con sullo sfondo la bellissima Pieve di Controni - va un ringraziamento a nome mio, del consigliere Lucchesi e a nome di tutto il gruppo, al Consorzio di Bonfica che è intervenuto immediatamente per il rispristino del ponte, rovinato dal nubifragio del 4 giugno scorso. Intervento che necessitava per una ripartenza ottimale dell'Orrido di Botri. Piano piano stiamo tornando alla normalità, apprendiamo con piaere anche che il ristorante presente sul posto è già aperto".



"Sulla questione è doveroso ringraziare i cittadini - prosegue Un Futuro per Bagni di Lucca -, che hanno lanciato l'allarme sulla paventata chiusura dell'Orrido. Sono stati loro ad impegnarsin per primi. Il nostro gruppo, insieme al consigliere regionale Marchetti, gli ha poi seguiti nella loro lotta. Ringraziamento che non va certo a chi si è svegliato solo l'ultima settimana. La notizia comunque che l'Orrdo riapre ci rende estremamanete felici".



L'analisi passa poi alla questione piscine di Villa Ada, che ha infiammato il dibattito politico delle ultime settimane. La struttura, dopo due gare andare deserte, è stata affidata in concessioe diretta agli stessi gestori delle piscine di Gallicano, ed stata aperta, nel rispetto delle restrizioni dovute al Covid, lo scorso sabatao.



"Siamo contenti, vogliamo le piscine aperte - dichiara il guppo sgombrando il campo da possibili diverse intepretazioni -. Non potevamo però non domandare, è il nostro compito, non potevamo non informarci sulla situazioe che ha visto ben due bandi andare deserti. Ci auguriamo che le psicine vengano gestite bene. Dire che non siamo contenti dell'apertura è una grande stupidaggine. Noi siamo contenti, vogliamo le piscine aperte, che sono un'arma in più di lotta contro il disagio economico, sociale e commericale che il nostro territorio sta vivendo"

Non è mancato un accenno alla vicenda che ha coinvolto l'attuale gestore delle pscine din Villa Ada nell'uccisione di un cinghiale agli impianti sportivi di Gallicano, e alla relativa recente polemica scaturita dalla presa di posizione del Partito Democratico, sempre in mertio alla gestione delle piscine (impianti sportivi di Gallicano, nda), verso l'amministrazione comunale di Gallicano. Gemignani poi torna sull'inaugurazione della stagione delle piscine di Bagni di Lucca, scendendo anche in particlari personali.



"E' stato insinuato il fatto che non ero presente all'apertura - commenta il cosnigliere Gemignani -. Lo devo dire: per motivi di saltue non posso espormi direttamente al sole, purtroppo non posso andare in piscina o al mare, per non rischiare coseguenze rispetto alle terapie che faccio. Devo anche evitare i contatti che non sono necessari, anche in conseguenza del Covid, per non espormi a problematiche sempre rispetto al mio stato di salute".



"Sono comunque a conoscenza - chiude infine il consigliere - che le piscine sono state riaperte bene, con i locali perfettamene sanificati, ma purtroppo io, come detto, per problemi di saluti non posso andare. Ma come gruppo felici e contenti che le piscine siano aperte, così come siamo contenti per l'Orrido di Botri".