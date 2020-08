Bagni di Lucca



A Villa Fiori l'omaggio a Franca Valeri e Gianrico Tedeschi

mercoledì, 19 agosto 2020, 10:15

di giuseppe bini

A ricordare (e omaggiare) i due "mostri sacri" del teatro italiano, entrambi recentemente scomparsi alla veneranda età di cento anni, saranno gli allievi del laboratorio teatrale di Bagni di Lucca.



L'appuntamento è per domenica 23 agosto, alle ore 17:30, nel parco di Villa Fiori, per un'iniziativa che rientra nel cartellone di "R...Estate a Ponte a Serraglio", come ultimo atto del fortunato ciclo di incontri che ha visto piacevoli ed interessanti momenti con protagonisti, tra gli altri, i giornalisti Marco Innocenti, Luca Tronchetti e Duccio Casini.



Franca Valeri e Gianrico Tedeschi sono entrambi recentemente scomparsi, dopo aver compiuto 100 anni, accomunati da una carriera teatrale e televisiva che ha attraversato le generazioni. La Valeri è deceduta pochi giorni fa nella sua casa romana, la camera ardente allestita al Teatro Argentina, e i funerali svolti in forma privata. Tedeschi si è spento a fine luglio, nella sua casa di Crabbia di Pettenasco, sul lago d'Orta: lo ricordiamo in innumerevoli produzioni teatrali e televisive; nel corso della carriera ha lavorato con Strehler, Ronconi e Visconti.



L'incontro di Villa Fiori sarà condotto dal tenore Claudio Sassetti e dall'attrice Guendalina Tambellini, e avrà come ospiti e protagonisti appunto gli allievi del laboratorio teatrale di Bagni di Lucca. La rassegna, all'interno della quale gli spettatori hanno potuto godere anche della splendida cornice del parco, è stata promossa dall'amministrazione comunale.



"Un primo tentativo quello di quest’anno - ha commentato Emanuela Ambrogi sul web -, una prima prova per far decollare l'iniziativa, che, considerate le difficoltà e le ristrettezze imposte dal decreto sicurezza anti Covid, ha riscosso successo e una buona partecipazione di pubblico. La rassegna ora potrà col susseguirsi del tempo divenire un appuntamento fisso di risalto nel calendario dei programmi estivi della cittadina termale, che in questa strana estate ha riscontrato un ottimo afflusso di turisti".