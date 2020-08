Bagni di Lucca



Al Cimitero Inglese si presentano cinque monumenti funebri restaurati

venerdì, 21 agosto 2020, 14:28

La Fondazione Culturale Michel de Montaigne e la Sezione di Bagni di Lucca dell'Istituto Storico Lucchese comunicano che sabato 5 settembre alle ore 16.30 presso il Cimitero Inglese di Bagni di Lucca saranno presentati i cinque monumenti funebri restaurati nel Lotto 2020, che fanno salire a 55 i monumenti che hanno ritrovato la loro dignità storica e artistica.



Il restauro di un monumento funebre è dedicato alla memoria del Prof. Tony Bareham, protagonista dei Convegni Internazionali organizzati dalla Fondazione Montaigne e suo benefattore. Un altro alla memoria del Notaio Umberto Guidugli deceduto a causa del Covid 19, appassionato frequentatore di Bagni di Lucca, anch'egli sostenitore e amico della Fondazione Montaigne e dell'Istituto Storico Lucchese. Un terzo monumento è dedicato a tutti i medici, infermieri, personale sanitario, farmacisti, volontari che hanno sacrificato la loro vita per dare aiuto ai colpiti dalla recente Pandemia. Proprio per questo sarà presente una rappresentanza del Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana. Infine sarà presentato il restauro del complesso funerario della famiglia Caccia, finanziato da un privato cittadino. Al Colonnello dei Bersaglieri Mario Caccia, combattente nelle guerre d' indipendenza e morto a Peschiera nel 1879, saranno resi gli onori con la deposizione di una piccola corona d'alloro e il silenzio suonato da un trombettiere della Fanfara Provinciale. Sarà presente una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Lucca con il labaro della Sezione e Medagliere Provinciale.



Dopo la cerimonia il pubblico potrà trasferirsi nell'attiguo Frutteto della famiglia di Vincenzo Giuliani, messo gentilmente a disposizione e adeguatamente predisposto ad accogliere il tradizionale Piccolo Concerto, quest'anno affidato all'Ensemble di venti Sassofoni “ SAX OFF LIMITS” del Conservatorio di Musica “ G. Puccini” di La Spezia, Direttore il Maestro Alessio Bacci, preparatore il Prof. Marco Falaschi. Il Programma che prevede musiche di G.F. Haendel, A. Vivaldi, L.W. Beethoven, G. Puccini, J.S.Bach, G. Rossini, sarà aperto dalla esecuzione dell' Inno Nazionale Italiano e si chiuderà con l' Inno alla Gioia di Beethoven, doveroso omaggio al nostro Paese che in questi tempi ha molto sofferto e all' Europa, Patria comune di molti popoli che vogliamo sempre fratelli. In caso di maleagurata pioggia l'evento si svolgerà nell'atrio coperto messo gentilmente a disposizione da Euromarchi. Ha collaborato all'evento la Contrucci Costruzioni s.r.l. Sarà assicurato il richiesto distanziamento anti Covid 19 ed è obbligo indossare le mascherine. La cittadinanza è invitata caldamente a partecipare.