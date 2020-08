Bagni di Lucca



Arca della Valle: "Pulci a Casabasciana, dispiaciuti che il sindaco non ci abbia menzionato"

giovedì, 6 agosto 2020, 08:16

Il presidente dell'Associazione Arca della Valle, Francesco Purini, replica alle dichiarazioni del sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, in merito al sopralluogo del comune in attesa della bonifica a Casabasciana.

"Dopo l'intervento tempestivo delle nostre ragazze (Arca della Valle) - afferma -, siamo rammaricati dal fatto che il sindaco Michelini non abbia minimamente menzionato il lavoro eseguito in maniera impeccabile dalle nostre volontarie, evidenziando il suo intervento che a nostro avviso è arrivato con un certo ritardo. Come presidente desidero ringraziare le volontarie dell'Arca della Valle, in particolare Monia, Vanessa, Patrizia e Fabrizia per l'eccellente lavoro svolto".